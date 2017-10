Esto es Guerra: Angie Arizaga 'trolea' a Nicola Porcella haciendo algo que jamás pensaste [VIDEO]

Es común que Nicola Porcella sea quien haga las bromas en Esto es Guerra. La pareja de Angie Arizaga, como muchos que ven el reality podrán corroborar, es uno de los participantes que tiene un comentario gracioso bajo la manga o aprovecha la situación para resaltar entre los demás.



En la última edición de Esto es Guerra, no obstante, fue él quien se convirtió en blanco de las risas. Ello sucedió cuando Angie Arizaga lo dibujó en uno de los juegos.



Haciendo trazos muy básicos, la 'Negrita' hizo que no pocos rieran con el 'retrato' de Nicola Porcella en Esto es Guerra. Una de las cosas que más resaltó en el gráfico fue que Angie Arizaga se burló de los 'problemas capilares' del fornido.



"Con un pelito no más", sostuvo la morena en Esto es Guerra. Ante ello, Nicola Porcella 'tiró la pelota' a Fabio Agostini, desatando las risas de su pareja y los demás que estaban en el set del programa juvenil.



Luego de este simpático momento, Angie Arizaga y Nicola Porcella siguieron con el juego en Esto es Guerra.

ROCAZA

En la víspera, Nicola Porcella fue protagonista de un momento muy singular. Durante uno de los retos de Esto es Guerra, él manifestó que un 'vasectomista' es la persona que realiza las vasectomías.



"Es una especialidad", fue lo que indicó Nicola Porcella en el espacio de América TV, desatando las carcajadas de varios de los presentes.