Esto es Guerra: Christian Domínguez tildó de 'cobarde' a Rafael Cardozo [VIDEO y FOTOS]

Las chispas estuvieron a la orden del día en Esto es Guerra. En la edición del miércoles, Christian Domínguez no tuvo reparos en 'mandarse' contra el brasileño Rafael Cardozo, a quien tildó de ‘cobarde’… ¡Justo en el kokoro!



Todo comenzó cuando Christian Domínguez iba a concursar en este reto de Esto es Guerra. Justo antes de subir, la expareja de Karla Tarazona y Vania Bludau habló de los durísimos calificativos que Rafael Cardozo tuvo hacia él y varios participantes más.



" Rafael Cardozo, ayer, mencionó que Mario Irivarren y Christian Domínguez no deberíamos estar acá (...) ¿Dónde está el 'Hombre increíble'? ¿Increíblemente qué? ¿Cobarde?", sostuvo el galán de la guapa 'Chabelita' haciendo referencia a que el garoto no completó el juego que iba a empezar.



Como no podía ser de otra forma, el fornido reaccionó y se acercó para encarar a Christian Domínguez. Este gesto no amilanó al cumbiambero, quien sostuvo que podrá superar a Rafael Cardozo en poco tiempo.