Esto es Guerra: ¿Fabio Agostini quiere algo con Alejandra Baigorria? [VIDEO]

El integrante de ‘Esto es guerra’, Fabio Agostini, aclaró que solo mantiene una relación amical con Alejandra Baigorria, con quien está siendo vinculado.



“Me parece simpática, la conozco de hace tiempo y nos llevamos muy bien”, precisó Fabio Agostini.



Fabio, ¿estás en coqueteos con Alejandra?

Cuando llegué a Perú ni nos aguantábamos, pero ahora nos llevamos muy bien. Y de todas las chicas de ‘Esto es guerra’, es con la que más confianza tengo, pero solo somos amigos. No existe nada más, la respeto mucho.



Entonces, ¿no le estás ‘tirando maicito’?

No le estoy ‘tirando maicito’ a nadie. Más bien, me los tiran a mí, pero no voy a decir nombres, déjalo así, intriga.