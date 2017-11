Esto es Guerra: Fabio Agostini quiso conquistar a Génesis Arjona de una manera que te hará reír [VIDEO]

Parece que la entrada de Génesis Arjona a Esto es Guerra ha provocado muchas reacciones entre los participantes. Como ejemplo se puede mencionar lo que pasó con Alejandra Baigorria, con quien tuvo un roce, y Fabio Agostini.



Acerca de este último, podemos indicar que la joven importada de Panamá recibió los elogios del español. Las ganas de lucirse de Fabio Agostini en Esto es Guerra fueron tantas que llegó a proponerle a Génesis Arjona ser su "galáctico".



La situación motivó las risas de la joven, algo que se repitió en la mayoría de integrantes de Esto es Guerra. "Ahora que lo he conocido en persona me parece un chico demasiado divertido. Lo estoy conociendo, al igual que los demás, y me parece una persona muy agradable", dijo Génesis Arjona antes de la curiosa propuesta de Fabio Agostini.



ROCES

Como se mencionó, Alejandra Baigorria tuvo un impasse con Génesis Arjona en Esto es Guerra anteriormente. Ello sucedió en uno de los juegos en el que ambas participaron, el cual fue ganado por la extranjera.



La rubia dejó entrever que la victoria de Génesis Arjonase debió a una ayuda por parte de la producción de Esto es Guerra.