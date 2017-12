Esto es Guerra: Fabio Agostini hizo 'rabieta' y reventó un inflador [VIDEO y FOTOS]

En el marco del final de temporada, muchos de los integrantes del programa Esto es Guerra estaban muy sensibles. Tal fue el caso de Fabio Agostini, quien terminó rompiendo un inflador durante una competencia contra el venezolano Krayg Peña.



De inmediato, María Pía Copello reprochó la actitud del español. Nicola Porcella salió a poner el 'parche' y pidió disculpas a nombre de Fabio Agostini y los demás miembros de su equipo.



"Pido disculpas. Es una final, no va a volver a pasar y me voy a encargar de que no vuelva a pasar", manifestó el líder del elenco turquesa en Esto es Guerra, agregando que todos deben ganar bien sus puntos y no valerse de este tipo de situaciones para sacar ganancias.



Yaco Eskenazi, quien será sometido a una operación, salió a ponerle las cosas claras a Porcella en Esto es Guerra y dijo que ningún miembro de su equipo había reclamado los puntos.

Fabio Agostini , quizá viendo que todo peligraba por su culpa, se pronunció. "Ya pasó, no hubo lesionados. Quiero pedir disculpas, es la final. Estamos todos nerviosos (...) Fue una rabieta", dijo en Esto es Guerra. El fornido añadió que no había que discutir por una tontería, asunto que echó más leña a la fogata.



Ante ello, Porcella siguió haciéndo de mediador para que no se castigase al cuadro cobra. Todo esto propició un roce entre él y Eskenazi, quien pidió una sanción por parte de la producción de Esto es Guerra.