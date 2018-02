Esto es Guerra: Fabio Agostini fue perdonado por Luis Alonso Bustíos [VIDEO y FOTOS]

El ‘guerrero’ Luis Alonso Bustíos contó que aceptó las disculpas de Fabio Agostini, quien en uno de los juegos de Esto es Guerra no midió sus fuerzas y lo lesionó.



“Tengo el tobillo hinchado, inflamado. No puedo ni caminar, pero es golpe y te pasa de un día para otro. Él ya me pidió disculpas y yo no soy una persona rencorosa, pero pienso que hay más de una persona con la que debería disculparse”, dijo Luis Alonso Bustíos en referencia a María Pía Copello, con quien Fabio Agostini tuvo un intercambio de palabras y fue suspendido del reality.



“Vamos a ver si regresa y cómo regresa al programa. Es mi amigo, lo quiero muchísimo, pero a veces actúa de manera inadecuada”, indicó Luis Alonso Bustíos.

PELEA

En la más reciente edición de Esto es Guerra se pudo conocer que Fabio Agostini todavía está 'en capilla' y recién el lunes se reuniría con la producción del programa para definir su futuro.