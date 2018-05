Esto es Guerra: Fabio Agostini se emocionó al ver a su mamá en el programa [VIDEO y FOTOS]

La última edición de Esto es Guerra fue muy especial para varios de sus integrantes. Y es que con la proximidad del Día de la Madre, los competidores extranjeros resultaron sorprendidos por la producción del programa con detalles sumamente conmovedores. El primero de ellos fue el español Fabio Agostini.



Poco después del inicio de la edición del viernes, Mathías Brivio y Sheyla Rojas presentaron a doña Isabel, quien fue recibida por Rafael Cardozo. Fabio Agostini abrazó a su mamá y la condujo de la mano hacia el centro del set de Esto es Guerra.

Entre risas, la señorea Isabel recordó las travesuras que hacía su hijo de pequeño. Fabio Agostini intervino y le expresó sus sentimientos, visiblemente emocionado por su presencia en Esto es Guerra.



"Para mí el Día de la Madre es hoy y quiero decirle que la quiero (...) Yo sabía que la iban a traer, se me estaba pasando por la cabeza (...) Sabes que te quiero mucho, mamá. Bruno y yo te extrañamos mucho", sostuvo Fabio Agostini.

Doña Isabel indicó que hace unos diez meses que la familia no se reencuentra. Ello fue aprovechado, en medio de la alegría, por Fabio Agostini para pedir vacaciones y así viajar a su país.



"Ojalá me den unas vacaciones pronto para estar, por lo menos, un mes ahí (...) Son 13 horas de vuelo, no es que agarre un coche y esté a 4 horas y pueda verlos. No los puedo ver nunca", dijo Fabio Agostini en Esto es Guerra.