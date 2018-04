Esto es Guerra: Fabio Agostini se queja de descuento tras ser suspendido por broma a Rosángela Espinoza

El ‘guerrero’ Fabio Agostini dijo que le parece una medida injusta que lo hayan suspendido de ‘Esto es guerra’, luego que le hizo una broma a Rosángela Espinoza.



“Han echado a cinco personas por culpa de una chica problemática, que nadie aguanta. Esa chica no tiene amigos. De todos lados la sacan, en ‘Bienvenida la tarde’, por escupir a Génesis Tapia en la cara; en ‘Esto es guerra’ la botaron por violenta y pelearse con Yahaira. A Michelle Soifer la tilda de ‘gorda’", indicó Fabio Agostini.



De igual manera, el español sostuvo que fue afectado por un fuerte descuento. "A mí me han suspendido por cinco días y me descuentan mil quinientos soles, no sé si es legal. A Facundo, Rafael, Austin y Kevin Blow también. Al programa le doy rating y ¿de esta manera me agradecen?”, señaló Fabio Agostini.

