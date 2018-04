El ‘guerrero’ Fabio Agostini dijo que le parece una medida injusta que lo hayan suspendido de ‘Esto es guerra’, luego que le hizo una broma a Rosángela Espinoza.

“Han echado a cinco personas por culpa de una chica problemática, que nadie aguanta. Esa chica no tiene amigos. De todos lados la sacan, en ‘Bienvenida la tarde’, por escupir a Génesis Tapia en la cara; en ‘Esto es guerra’ la botaron por violenta y pelearse con Yahaira. A Michelle Soifer la tilda de ‘gorda’", indicó Fabio Agostini.

De igual manera, el español sostuvo que fue afectado por un fuerte descuento que le hizo la producción de Esto Es Guerra. "A mí me han suspendido por cinco días y me descuentan mil quinientos soles, no sé si es legal. A Facundo, Rafael, Austin y Kevin Blow también. Al programa le doy rating y ¿de esta manera me agradecen?”, señaló Fabio Agostini.