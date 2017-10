El argentino Facundo González puso la gracia en la última edición del programa Esto es Guerra al 'ahogarse' durante uno de los juegos. Como si fuera poco, el gaucho demostró que como cantante es un buen competidor.



Todo comenzó cuando Facundo González fue sumergido en agua helada y se 'hizo el muerto'. "Jack, Jack... ¡Jack, Jack!", fue lo que dijo Mathías Brivio, conductor de Esto es Guerra, haciendo alusión al protagonista de la película Titanic.



Después de ello, Facundo González se animó a cantar el tema principal de esta conocida cinta. Con algo de distorsión en la letra, el argentino arrancó más de una sonrisa a los que estaban en el set de Esto es Guerra.



Pero ello no fue la cúspide de la actuación ya que él volvió a fingir un ahogamiento, tal como pasó con Jack en la última escena de Titanic. "No sé si entendieron la parte en la que DiCaprio se ahoga", dijo Facundo González al momento de ser levantado.

MÁS FACUNDO

Hace poco, Facundo González fue coronado como el 'Rey de la primavera' en Esto es Guerra. Junto a él fue nombrada Rosángela Espinoza, quien fue posteriormente expulsada del programa por pelear con Yahaira Plasencia.



"Estoy recontra emocionada, no me lo esperaba pero creo que, como dije, me estoy esforzando para ser una de las mejores”, fue lo que indicó la joven en Esto es Guerra. “Ya he ganado estos concursos antes cuando era más joven”, agregó Facundo González.