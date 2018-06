Esto es Guerra: Karen Dejo y Mathías Brivio tuvieron un intenso roce que te dejará helado [VIDEO y FOTOS]

La última edición de Esto es Guerra tuvo una buena dosis de picante. Y es que no solo Alejandra Baigorria y Rosángela Espinoza tuvieron un roce, sino que también Karen Dejo y Mathías Brivio protagonizaron un momento muy tenso.

Todo ello ocurrió cuando la morena y Paloma Fiuza estaban jalando una cadena. Ambas musas, como se vio en Esto es Guerra, acabaron exhaustas.

El conductor intervino ahí para mencionar que Karen Dejo concluyó el desafío sentada, algo que se encontraba prohibido de hacer. La bailarina no se quedó callada y dio sus argumentos visiblemente incómoda.

"En qué cabeza tienes el criterio de decir que...", dijo Karen Dejo, motivando la reacción de Mathías Brivio. "Tranquila, te quiero mucho. Te respetamos", sostuvo el presentador de Esto es Guerra para luego reiterarle su pedido de calma.

Karen Dejo no le puso freno a su sentir, señalando que todo se trataba de un "punto de vista". "En tu cabeza está que yo me he sentado por gusto", afirmó. Al final, el punto del juego quedó invalidado.