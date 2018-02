Esto es Guerra: Mario Irivarren descargó su furia contra Facundo González por apurarlo en un juego [VIDEO]

Mario Irivarren no pudo ocultar su desazón luego de perder uno de los juegos en la última edición de Esto es Guerra. La razón de su molestia no fue la derrota ante Fabio Agostini, sino los 'consejos' que le decía Facundo González mientras el reto estaba dándose.



Las cámaras del reality registraron el reclamo que le hizo Mario Irivarren a su compañero de Los leones. "A mí no me gritas cuando compito porque no me concentro", dijo el 'excombatiente' a Facundo González, agregando que el argentino era un "payaso parlanchín".



El gaucho no tardó en devolver el golpe, incluyendo a Fabio Agostini en sus críticas. "Le estoy diciendo que lo haga más rápido. Es cuestión de un poquito de inteligencia. Fabio tiene una neurona y lo hizo más rápido que vos", dijo Facundo González en Esto es Guerra.



"Creo que me equivoqué de programa", replicó Mario Irivarren, luego de lo cual le cedió la palabra a Fabio Agostini para que respondiera las puyas lanzadas por Facundo González.



" Estoy tranquilo (...) Ya es la segunda o tercera vez que me falta el respeto (...) A la siguiente le voy a contestar feo, es un aviso", señaló el español en Esto es Guerra.