Esto es Guerra: Patricio Parodi trató de 'pisado' a Mario Irivarren, quien tuvo esta inusual reacción 

Ni en Semana Santa cesan las situaciones picantes en Esto es Guerra. Tal como se vio en la edición del jueves, Mario Irivarren y Patricio Parodi protagonizaron un roce que fue muy comentado por los seguidores del mencionado reality en las redes sociales.



'Pato' se mostró muy fastidiado con el 'excombatiente', quien indicó que el exgalán de Sheyla Rojas estaba alterado porque no había salido el último fin de semana. "Voy a salir mañana, pasado (mañana), cualquier día. A mí no me tienen amarrado", contestó Patricio Parodi a Mario Irivarren.



Ello encontró una respuesta rápida por parte del otrora integrante de Combate, el cual devolvió el golpe con algo de sarcasmo. "Ah sí, soy pisado. Asu, ¡qué ofensivo! ¿Chicos, puedo llorar?", dijo Mario Irivarren para luego 'estallar en llanto'.



Rafael Cardozo intervino en la situación, pero no hizo más que darle 'balas' a Mario Irivarren, quien tildó de "limitados" a ambos miembros de Esto es Guerra.