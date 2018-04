Esto es Guerra: Michelle Soifer fue llamada 'toro' por Cachaza y ella respondió así [VIDEO y FOTOS]

La última edición de Esto es Guerra estuvo picante. Y es que no solo María Pía Copello cobró la deuda que tenía pendiente con Mathías Brivio, sino también el momento que protagonizaron Cachaza y Michelle Soifer cuando participaban en uno de los retos del programa.



Como ambas terminaron el juego juntas, se dispusieron a tocar la campana la obtener el punto. Fue así que Cachaza y Michelle Soifer chocaron y se dieron los problemas.



Resultó que la garota terminó en el suelo y la musa de Kevin Blow se convirtió en la ganadora absoluta del desafío. Como se vio en Esto es Guerra, Cachaza acabó magullada por el impacto.

"Discúlpame, Cachaza si te lastimé", dijo Michelle Soifer para cerrar el tema, pero la brasileña no tenía las misma intenciones y respondió. "Es que eres un toro", manifestó.



"Que me pongan a competir con toros, no con gallinas", contestó Michelle Soifer a Cachaza en Esto es Guerra.