Después de la última edición de Esto es Guerra, muchos podrían pensar que Paloma Fiuza tiene un talento adicional al baile. Ella compitió contra Angie Arizaga y sacó más de una sonrisa al contar algunos chistes.



Como se vio en el reality, Paloma Fiuza no tuvo que esforzarse mucho para hacer reír a sus compañeros con las historias del bambú y el 'aeropuerco'. María Pía, quien conduce Esto es Guerra al lado de Mathías Brivio, fue una de las que soltó más carcajadas.



Antes de ella, Angie Arizaga no motivó mucho a sus amigos de trabajo, siendo derrotada por la garota. Así, la integrante de Las cobras de Esto es Guerra se llevó un ‘huevazo’ en la cabeza.



FAMILIA

Por otro lado, Paloma Fiuza hizo noticia en los días recientes por una foto que publicó en su cuenta de Instagram. En esta imagen, ella estaba al lado de su familia, con quienes comparte un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios.



En la toma, Paloma Fiuza y los demás integrantes de su clan tienen la misma sonrisa. Para ver toda la información, entra aquí.