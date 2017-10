Esto es Guerra: Patricio Parodi se hizo corte de Maluma y todos lo 'trolean' [VIDEO]

El 'troleo' es pan de cada día en Esto es Guerra. En esta oportunidad, la víctima fue Patricio Parodi, quien estaba con un look distinto y terminó siendo blanco de algunas risas por parte de sus compañeros de elenco.



Como se vio en Esto es Guerra, 'Pato' fue el centro de los comentarios de María Pía Copello. "Patricio Parodi ha venido como Maluma", dijo la presentadora del espacio juvenil al ver al fornido.



Los demás 'guerreros' no tardaron en sonreír mientras sonaba la canción 'Felices los 4'. Pero, ¿cuál fue el motivo de este cambio de apariencia? Pues, Patricio Parodi habló al respecto.



"Hoy tenía que innovar, es un día especial. Hoy es mi primer día con 24 años, así que (estoy) cambiando de look", dijo Patricio Parodi en Esto es Guerra, para luego recibir un saludo por su onomástico.

MÁS CAMBIOS

Hay que mencionar que en los últimos días se han visto más cambios de look en Chollywood. Patricio Parodise sumó a Rosángela Espinoza y Leslie Shaw, quienes mostraron cómo quedaron en sus cuentas de Instagram.



En el primer caso, la expulsada de Esto es Guerra ahora lleva el cabello color moreno. Mientras que la cantante ahora tiene el pelo verde.