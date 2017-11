Rafael Cardozo sigue echando chispas porque Cachaza decidió dejarlo en Las cobras para ir con Los leones en Esto es Guerra. Ello se evidenció en la actitud del fornido, quien también metió a Alejandra Baigorria en el asunto.



En la última edición del reality, Rafael Cardozo la emprendió contra la rubia al decirle que era una mala influencia para Cachaza. Es más, el garoto dejó entrever que ella ya no sería del todo querida por él.



"Un amigo como tú no lo necesito", fue lo que le dijo Alejandra Baigorria en Esto es Guerra. Lo peor de la respuesta de la joven llegó al instante, cuando acusó a Rafael Cardozo de no apoyar a su pareja en un momento muy difícil.



"Si ponen a Nicola Porcella y Cachaza adelante, ¿a quién vas a salvar? (...) ¿Por qué Cachaza viene acá? Porque siente que no las vas a proteger", manifestó Alejandra Baigorria, recibiendo el aplauso de muchos en Esto es Guerra.

En la respuesta, el brasileño tardó en indicar a cuál de los dos salvaría. Al ser confrontado directamente por Mathías Brivio, Rafael Cardozo sostuvo que ello dependería de la situación.



Cachaza no tardó en pronunciarse y dijo estar decepcionada de su pareja y de Nicola Porcella. "Yo sin pensar lo escogería", dijo la carioca en Esto es Guerra. Pero las cosas se pusieron más ásperas con Alejandra Baigorria, problema que dejó varios involucrados como Patricio Parodi y Génesis Arjona.