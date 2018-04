Esto es Guerra: Rosángela Espinoza y Karen Dejo discutieron por extraña revelación de la 'Chica selfie'

El programa Esto es Guerra es nuevamente sitio de un roce entre dos musas. En esta oportunidad fueron Karen Dejo y Rosángela Espinoza las protagonistas del encuentro, el cual le puso picante a la edición del miércoles 25 de abril.



Todo se dio luego de que la autodenominada 'Barbie peruana' contara que, hace unos días, intentó ayudar económicamente a la morena a pagar un peaje. De acuerdo con las declaraciones de Rosángela Espinoza, Karen Dejorechazó el auxilio.



“Solamente estoy diciendo la verdad, solo porque quise pagarte el peaje y tú no quisiste recibir. Acepta o di que sí, fue real y no vas a quedar mal. Me estás dejando como mentirosa y yo no estoy mintiendo", sostuvo Rosángela Espinoza en Esto es Guerra.

LA CRUZ

Luego de esta situación, un personaje más entró en la discusión: Diego Chávarri. Este tomó una posición neutral en la pelea entre Rosángela Espinoza y Karen Dejo.



Así, la voluptuosa modelo, quien fue pareja de Carloncho, habría puesto 'la cruz' al exgalán de Melissa Klug. “Diego para mí, ahí quedó todo”, señaló Rosángela Espinoza.