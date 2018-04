Esto es Guerra: Rosángela Espinoza le mandó misil a Karen Dejo relacionado a su edad [VIDEO y FOTOS]

Rosángela Espinoza no solo estuvo en el foco de la atención en la última edición de Esto es Guerra por el 'regalo' que le dio Fabio Agostini, el cual terminó con su suspensión, sino también por un 'roce' que tuvo con la bailarina Karen Dejo.



Todo tuvo lugar luego de una fuerte discusión entre la morena y Luciana Fernández. Karen Dejo, como se vio en Esto es Guerra, fue increpada por la joven porque habría sido muy dura en sus críticas.



En ese contexto, Rosángela Espinoza 'metió la cuchara' y entre risas le disparó un potente comentario a Karen Dejo con relación a su edad. "Lucianita, respeta a tus mayores, por favor", dijo la modelo.



Karen Dejo no se quedó callada y, notablemente afectada por sus palabras, le contestó. "Rosángela, el 90% de los chicos que están acá no quieren hablar contigo y no voy a desperdiciar mis palabras en ti", sostuvo la morocha en Esto es Guerra.