Esto es Guerra: Rosángela Espinoza terminó llorando de miedo durante uno de los retos [VIDEO y FOTOS]

La modelo Rosángela Espinoza fue, nuevamente, una de las protagonistas de Esto es Guerra. Ello no fue porque se enfrentó a otra de las participantes, como pasó anteriormente con Karen Dejo, sino por otro motivo muy distinto.



Rosángela Espinoza se llevó las miradas de todos por llorar durante uno de los desafíos de Esto es Guerra, el cual consistía en pasar por unas superficies suspendidas a muchos metros de altura.



Desde el primer momento, Rosángela Espinoza manifestó su temor ante el importante reto, en el que se jugaban 500 puntos. "Ay, no... No", alcanzó a decir la 'Barbie peruana' entre sollozos.



Luego de dos minutos, que quizá para Rosángela Espinoza fueron eternos, se paralizaron las cosas y la estructura bajó a tierra. En este trámite, Mathías Brivio y María Pía Copello, presentadores de Esto es Guerra, le pidieron a la joven que dejara de moverse para así evitarle más tragos amargos.



En la edición del miércoles de Esto es Guerra se pudo ver a Rosángela Espinoza tener un roce con la bailarina Karen Dejo. Ello sucedió durante el juego 'Lucha libre acuática', el cual terminó ganando la morena.