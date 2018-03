Esto es Guerra: Rosángela Espinoza 'troleó' a María Pía Copello de una forma que pasará a la historia

El duelo que tuvieron Rosángela Espinoza y Alejandra Baigorria en Esto es Guerra, en el que Yahaira Plasencia ofició como 'jueza', no solo quedará en la mente de los seguidores del reality por las frases que ambas se dispararon, sino también por la 'troleada' que la 'Barbie peruana' le mandó a la conductora María Pía Copello.



Todo se dio cuando la presentadora manifestó, en el marco del segmento 'No soporto', algo que le desagrada de Mathías Brivio, su compañero en la presentación de Esto es Guerra. De acuerdo con María Pía Copello, el reclutado por Fox Sports tiene aires de superioridad.



En ese momento, Rosángela Espinoza atajó a María Pía Copello y, como se vio en Esto es Guerra, y la dejó callada. "Todavía no es tu momento, espera un ratito", dijo la expareja de Carloncho.



Entre los integrantes de Esto es Guerra se armó un barullo, no faltando los que echaron 'candela' al asunto. "Por algo menor botaste a Fabio Agostini", dijo Mathías Brivio en referencia a la discusión que María Pía Copello y el español tuvieron hace poco.



Luego de este retraso, el duelo entre Rosángela Espinoza y Alejandra Baigorria en Esto es Guerra siguió y el resultado final fue en favor de la segunda.