Esto es Guerra: Maricielo Effio sostiene que no se burló de Rosángela Espinoza y modelo reacciona así

La más reciente edición de Esto es Guerra tuvo mucho picante. Ello fue gracias a la modelo Rosángela Espinoza y la bailarina Maricielo Effio, quienes protagonizaron un tenso momento durante 'Campeones en la pista', uno de los segmentos del espacio juvenil.



Esto se dio luego de que Rosángela Espinoza hiciera unas potentes críticas contra el jurado de la referida sección de Esto es Guerra, el cual está integrado por Maricielo Effio y otras figuras. De acuerdo con la expareja de Carloncho, la morena se burló de ella.

"Supuestamente, es profesional, 20 años", señaló Rosángela Espinoza, añadiendo que Maricielo Effio había tirado su carrera a la basura por dicha acción.



MÁS AJÍ

Como se mencionó anteriormente, las dos se vieron las caras nuevamente en Esto es Guerra. Allí, la bailarina aprovechó para defenderse de las acusaciones de la 'Chica selfie'.

Rosángela Espinoza sobre Maricielo Effio

"Yo no entiendo qué hacen ahí sentadas. Número uno, para mí no es un jurado de lujo", apuntó Rosángela Espinoza. Mathías Brivio, uno de los conductores de Esto es Guerra, salió al frente para poner el 'parche' a la situación.



La 'guerrera' agregó que se quedó impresionada por la supuesta burla hecha en su contra. "Yo no quisiera que, como artista, se me falte el respeto, que un jurado a mí me falte el respeto (...) No quisiera que me hagan algo así", contestó Maricielo Effio.

"SÍ SE BURLÓ"

Las explicaciones de Maricielo Effio en Esto es Guerra fueron escuchadas por Rosángela Espinoza, pero no calaron en ella para hacerle cambiar de parecer. "Sí se burló. Ella va a decir que no", sostuvo la 'Barbie peruana' visiblemente incómoda.



Como si fuera poco, la modelo acusó al jurado de 'Campeones en la pista' de ser parcializado. Ello molestó a Maricielo Effio, quien le recordó a Rosángela Espinoza que había tomado clases en su escuela.

"Disculpa, (yo tomé clases) en la escuela de tu exesposo. No de tu escuela, Maricielo", manifestó la voluptuosa celebridad. Viendo que las cosas iban a salirse de control, los conductores de Esto es Guerra pararon la discusión.