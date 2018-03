Esto es Guerra: Rosángela Espinoza se disculpó por llamar 'víboras' a sus compañeras [VIDEO y FOTOS]

La edición del día miércoles de Esto es Guerra tuvo una buena dosis de picante por las declaraciones explosivas que dio Rosángela Espinoza, quien llamó 'víboras' a varias de sus compañeras. Ello fue motivo de más de una nota en diversos medios y algunas críticas en las redes.



Quizá por eso, Rosángela Espinoza pidió disculpas a la audiencia por manifestado hacia las demás integrantes de Esto es Guerra. "Quiero pedir disculpas al público (...) Creo que las personas se sintieron mal", indicó la modelo.



Luego de ello, Rosángela Espinoza sostuvo que sospecha que las chicas de Esto es Guerra tienen algún tipo de animadversión hacia ella. María Pía Copello, conductora del reality, le dijo que después conversaría con las 'guerreras' con las que tuvo el impasse.



Hay que mencionar que el tema de las 'víboras' no quedó en Esto es Guerra, sino que Rosángela Espinozaestiró el enfrentamiento hasta las redes sociales. Por medio de su perfil de Instagram, la expareja de Carloncho subió un post referido al tema.

"Me quedé en el grupo de 'Los guerreros'. Chicas, ahora no me ataquen gratis sino les diré víboras con mucho cariño", dedicó la participante de Esto es Guerra a quienes estaban criticándola con fiereza después del roce que tuvo con Alejandra Baigorria, Karen Dejo y Michelle Soifer.



De igual manera, Rosángela Espinoza colgó un par de polémicos memes en el módulo Stories. En estos, la participante de Esto es Guerra se comparó con Cenicienta.