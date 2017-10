Esto es Guerra: ¿Yahaira Plasencia se negó a jugar porque quedó 'marcada' por este hecho? [VIDEO]

Cuando muchos estaban viendo el duelo Perú vs. Argentina, Esto es Guerra dejó ver una escena que podría marcar sus siguientes ediciones. Esta situación tuvo a la conocida Yahaira Plasencia como protagonista principal.



Todo empezó cuando se daba el reto Transportador. Este, como muchos que ven Esto es Guerra saben, consiste en pasar algunos objetos de un lado para otro usando una potente aspiradora.



Al momento del turno de La cobras, Yahaira Plasencia no se presentó en el escenario. Los demás 'guerreros' no supieron explicar la ausencia de la salsera, la cual habría derramado algunas lágrimas cuando Cachaza intentaba convencerla de participar en el juego.



Como no podía ser de otra forma, los integrantes de Los leones no tardaron en hacer leña a la expareja de Jefferson Farfán. Una de las que 'saltó' al ver cómo actuaba Yahaira Plasencia fue Rosángela Espinoza, quien ha tenido varios roces con la cantante.

"Los trapitos sucios se limpian en casa. Aquí estamos viniendo a trabajar, acá nadie tiene corona", sostuvo la 'Chica selfie' sobre la actitud mostrada por Yahaira Plasencia en Esto es Guerra.



Pero, ¿por qué fue ello? Pues, no fueron pocos los participantes del reality los que afirmaron que Yahaira Plasencia estaba fastidiada por el beso que le dio Luis Alonso Bustíos en la edición anterior.



Hay que mencionar que, cuando ocurrió ello, las redes sociales explotaron. Los seguidores de Yahaira Plasencia y Esto es Guerra no dejaron pasar la oportunidad de comentar tal suceso.