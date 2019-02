El Valor de la Verdad EN VIVO: Poly Ávila responderá 21 preguntas sobre Nicola Porcella y la Fiesta del Terror

La modelo argentinaPoly Ávila se sentará esta noche en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar su versión sobre la denominada 'Fiesta del terror en Asia', donde denunció haber sido drogada. La excombatiente también le responderá a Nicola Porcella luego de que contara su testimonio de lo ocurrido en aquella reunión, en el programa pasado.

Recordemos que Poly Ávila y Claudia Meza, conocida también como la Miss Trujillo, denunciaron haber sido dopadas en la famosa 'Fiesta del terror de Asia' tras beber un shot de una bebida alcohólica. Aquella noche también estuvieron presentes Nicola Porcella y 'La Chama', Alexandra Méndez.

En la edición anterior, Nicola Porcella sostuvo que las actitudes de Poly Ávila deja mucho que desear, ya que las cosas no han sucedido como ella lo ha indicado. El exguerrero señaló que se reunió, días después, con la modelo argentina y hasta los vieron riéndose.

Poly Ávila reveló en el avance de "El Valor de la Verdad" que tras ser drogada iba a morir o "me iban a violar".

Nicola Porcella , bajo la prueba del polígrafo, negó haber drogado a Poly Ávila y Claudia Meza y anunció que demandará a Magaly Medina y André Castañeda por haberlo mencionado y acusado de haber sido responsable de lo sucedido en aquella reunión.

POLY ÁVILA CONTARÁ SU VERDAD



En el avance del reality de Latina, Beto Ortiz le pregunta a Poly Ávila si André Castañeda le insistió a denunciar a Nicola Porcella y si es consumidora de drogas. También detalló de cómo se sintió cuando fue drogada y lo que pensó en ese momento.



Asimismo, Poly Ávila pidió que si todos los asistentes a la llamada "Fiesta del terror" "aseguran que no hubo drogas y que yo me drogué sola, háganse todas el toxicológico" y que si se "comprueba que yo mentí castiguenme, Beto, bótenme del Perú".



Poly Ávila decidió hablar ante 'El Valor de la Verdad' luego de escuchar las versiones que Nicola Porcella dio en el reality y en el que aseguró que en la "fiesta del terror" no hubo drogas y que Claudia Meza y la argentina estaba mintiendo quizás con un fin de hacerle daño o económico.

Poly Ávila en 'El Valor de la Verdad'

¿CUÁNTAS PREGUNTAS RESPONDEN EN 'EL VALOR DE LA VERDAD?



De acuerdo al formato, el invitado deberá responder 21 preguntas si quiere llevarse los 50 mil soles de premio que tiene el programa. Las primeras, normalmente, son muy suaves y a medida que avanza el reality estas se van complicando y el invitado va dudando entre si seguir o no. Muchos han optado por no seguir y responder hasta la pregunta 15.



Fiorella Alzamora hasta ahora lleva el título del personaje que perdió más rápido en 'El Valor de la Verdad', ya que lo perdió todo tras responder negativamente a la pregunta ¿Llamaste este año a Reimond Manco a las 5 de la mañana como asegura su esposa? algo que el polígrafo determinó era mentira.

Vuelve el Valor de La Verdad. (GEC) Vuelve el Valor de La Verdad. (GEC)

PERSONAJES POLÉMICOS EN 'EL VALOR DE LA VERDAD'



Beto Ortiz está acostumbrado a conseguir lo que para muchos sería imposible. Desde que se inició 'El Valor de la Verdad', el periodista siempre ha estado en el ojo de la tormenta y logró convencer a las figuras más polémicas para que se sienten en su sillón rojo.



Aquí te damos un recuento de los 10 personajes más polémicos que han estado en 'El Valor de la Verdad'.



1. Tilsa Lozano: La exconejita se sentó en el sillón rojo donde reveló detalles de su relación amorosa de casi cuatro años con Juan Manuel Vargas. La entrevista que se prolongó a dos ediciones obtuvo más de 40 puntos de rating y se supo que el futbolista hizo todo lo posible para que el programa no saliera al aire.





2. Jerson Reyes: El examigo cariñoso que puso fin al mediático romance entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia. El exfutbolista contó en 'El Valor de la Verdad' que tuvo encuentros amorosos con la salsera y mostró chats que revelaron la infidelidad. Después de esto, la cantante entabló una demanda, pero la 'Foquita' le dio la espalda.

Tilsa Lozano se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad en donde contó a nivel nacional haber mantenido una relación con Juan Manuel Vargas. Por las respuestas tan extensas que dio, la edición tuvo que partirse en dos programas, liderando el rating ambos sábados. Tilsa Lozano se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad en donde contó a nivel nacional haber mantenido una relación con Juan Manuel Vargas. Por las respuestas tan extensas que dio, la edición tuvo que partirse en dos programas, liderando el rating ambos sábados.

3. Jean Paul Santa María: Este programa generó una ola de críticas a Beto Ortiz. La expareja de Angie Jibaja no dudó en negar a sus hijos, en indicar que nunca los firmó porque no estaba seguro que ellos sean sus hijos. Habló mal de la 'chica de los tatuajes'. Tras estas declaraciones, a Jean Paul se les cerraron las puertas de los canales. Apareció en 'Combate', pero pasó sin pena ni gloria.

4. Milena Zárate: El escándalo del romance entre su hermana y el cómico Edwin Sierra fue aprovechado por la colombiana, quien no dudó en revelar secretos y detalles de cómo su pareja y su hermana empezaron un romance clandestino luego que ella diera a luz a su pequeña hija.

Milena Zárate regresó al sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' como revancha después de que se pusiera en duda su versión. En esta segunda oportunidad, la colombiana presentó videos, imágenes y audios para demostrar el affaire de su hermana con su expareja Milena Zárate regresó al sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' como revancha después de que se pusiera en duda su versión. En esta segunda oportunidad, la colombiana presentó videos, imágenes y audios para demostrar el affaire de su hermana con su expareja

5. Melissa Klug: La expareja de Jefferson Farfán se sentó en el sillón rojo para revelar detalles de su romance con el padre de sus hijos, hablar de Yahaira Plasencia y su mediático amorío con Diego Chávarri, a quien denunció en esta edición que la había agredido.

6. Ricardo 'Zorro Zupe': El amigo de los chicos reality apareció en 'El Valor de la Verdad' para contar detalles desconocidos de la vida por dentro de los famosos, cómo hace para rodearse de modelos guapas y los amigos mediáticos con los que siempre salía o le pagaban los viajes.

En el segundo programa, Ricardo 'Zorro Zupe' reconoció que habló de más durante el primer programa cuando contó sobre el encuentro de Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas después de que la 'Vengadora' se presentara en El Valor de la Verdad. En el segundo programa, Ricardo 'Zorro Zupe' reconoció que habló de más durante el primer programa cuando contó sobre el encuentro de Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas después de que la 'Vengadora' se presentara en El Valor de la Verdad.

7. Susy Díaz: La exvedette estuvo en el sillón rojo en dos oportunidades. La primera vez lo perdió todo, pero en la segunda oportunidad logró llevarse el ansiado pozo revelando secretos de su vida como congresista, su relación con el poder y otras anécdotas.

8. Katy García: La bailarina contó en 'El Valor de la verdad' cómo fue su relación amorosa con Lucho Cuéllar, sus infidelidades, su pelea con Shirley Arica y cómo fue su primera relación lésbica, entre otros detalles que fueron la comidilla de la semana en la farándula peruana.

Katy García en El Valor de la Verdad Katy García en El Valor de la Verdad

9. Olinda Castañeda : La modelo, conocida en ese tiempo por su enemistad con Tilsa Lozano, no dudó en disparar contra la exconejita y revelar detalles de un supuesto romance con Mario Hart y si alguna vez ejerció el oficio más antiguo del mundo: la prostitución.

10. Xoana González : La argentina se sentó en el sillón rojo y reveló todos sus romances o aventuras que tuvo con chicos realities, empresarios y personajes conocidos. La gaucha, sin pelos en la lengua no dudó en revelar todo.

A 'El Valor de la Verdad' también asistieron personajes de la política. Desde Renzo Reggiardo, Kenji Fujimori, Daniel Urresti hasta Pedro Pablo Kuczynski se sentaron en el sillón rojo y respondieron toda clase de preguntas.