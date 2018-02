 Everything Sucks!: Conoce la nueva serie original de Netflix ambientada en los 90s [VIDEO y FOTOS]

Ubicada en la ciudad real de Boring, Oregon en 1996, Everything Sucks! es una historia de madurez estrafalaria y divertida que gira en torno a los clubs de teatro y de producción audiovisual de la Escuela Secundaria Boring, dos equipos poco convencionales, que unen fuerzas para hacer una película y soportar el purgatorio conocido como escuela secundaria.



La serie es protagonizada por Peyton Kennedy (American Fable, The Captive) y Jahi Winston (The New Edition Story) como los estudiantes Kate Messner y Luke O'Neil, con Patch Darragh (Sully, Boardwalk Empire) y Claudine Nako (Grimm) como sus respectivos padres . Esta comedia dramática de 10 episodios de media hora es creada por Ben York Jones (Like Crazy, Newness) y Michael Mohan (Save the Date, Pink Grapefruit), quienes son los productores ejecutivos.



