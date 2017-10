Fear the Walking Dead 3x14: Esto sucederá en el nuevo episodio de la serie [VIDEO y FOTOS]

El episodio número 14 de la tercera temporada de Fear the Walking Dead será titulado: “El matadero”, fue escrito por Alan Page y dirigido por Stefan Schwartz. Alicia se encuentra con un aliado potencial y Ofelia lucha por sobrevivir mientras Nick utiliza sus habilidades para su propio beneficio en el apocalipsis.



Invitados sorpesa acompañan al presentador Chris Hardwick en el nuevo epiosdio de “Talking Dead: Fear Edition” el lunes 9 de octubre a las 10:00 p.m.



En la segunda parte de la tercera temporada de “Fear the Walking Dead”, la familia Clark y la familia Otto pactan una tregua con el clan de Nation. Antiguos enemigos deben unirse para sobrevivir. Aumenta la tensión en Broke Jaw Ranch mientras desaparece la milicia, escasean los recursos y los muertos se acercan. La presa González, fuente de vida es lo más preciado del sur. Strand ha tocado fondo y para resurgir, necesita un socio para poder adueñarse de la única divisa que queda en el mundo. Mientras tanto, Daniel se convierte nuevamente en soldado y se dedica a servir a Lola en la presa, aunque no ha renunciado al fantasma de Ofelia.



El segundo drama más visto por cable en Estados Unidos, “Fear the Walking Dead”, cuenta con la producción ejecutiva de Dave Erickson, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero y David Alpert, y con la producción de AMC Studios. La serie es protagonizada por Kim Dickens (Madison) Frank Dillane (Nick), Alycia Debnam-Carey (Alicia), Mercedes Mason (Ofelia), Rubén Blades (Daniel), Colman Domingo (Strand) Danay Garcia (Luciana), Daniel Sharman (Troy), Sam Underwood (Jake) y Lisandra Tena (Lola).



Sobre el Canal AMC

Las narrativas originales y excepcionales valores de producción han sido por años los pilares del éxito de AMC a nivel mundial. En los últimos tiempos, la señal insignia de AMC Networks se ha forjado una enorme reputación como la creadora de algunas de las producciones más originales, exitosas y comentadas de la televisión contemporánea como Breaking Bad, Mad Men y The Walking Dead, títulos que verdaderamente han redefinido la forma de contar historias en la TV por cable y satelital. Con Fear the Walking Dead, el canal refuerza su imagen de innovación y calidad y cumple su promesa de ofrecer al mercado latinoamericano las grandes producciones que le han ganado fama a nivel internacional.



Sobre AMC Networks International – Latin America

AMC Networks International Latin America es una unidad de negocios de AMC Networks International (AMCNI), empresa que distribuye contenidos de entretenimiento y una aclamada programación a más de 140 países y territorios incluyendo África, Asia, Europa, América Latina y Oriente Medio. El portafolio de señales de AMCNI incluye las marcas globales AMC y Sundance TV, así como populares y reconocidas marcas locales en diversos géneros de programación.



AMCNI – Latin America está enfocado en la producción y distribución de programación de TV de alta calidad en habla hispana y portuguesa para los mercados de América Latina, el Caribe y otros territorios. El portafolio de canales de América Latina incluye AMC, Sundance TV, El Gourmet, Más Chic, Film & Arts y Europa Europa. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.amcnetworkslatam.com