“Fear the Walking Dead”: AMC anuncia fecha de estreno de la cuarta temporada [VIDEO y FOTOS]

Morgan Jamen, el popular personaje de "The Walking Dead", se une a la historia marcando el crossover entre ambas series.



"Fear the Walking Dead" regresa para una cuarta temporada el domingo 15 de abril, el mismo día del estreno en Estados Unidos. AMC estrenará nuevos episodios todos los domingos.



En la cuarta temporada de "Fear the Walking Dead", veremos el mundo de Madison Clark (Kim Dickens) y su familia a través de nuevos ojos: los ojos de Morgan Jamen (Lennie James), quien se une a la historia desde el mundo de "The Walking Dead".



El pasado inmediato de los personajes se mezcla con un presente incierto de lucha y descubrimiento mientras conocen a nuevos amigos, enemigos y amenazas. Luchan por ellos mismos, entre ellos y contra una legión de muertos para construir de algún modo una existencia frente a la aplastante presión de las vidas que se deshacen. Habrá oscuridad y luz, terror y gracia; los heroicos, los mercenarios y los cobardes, todos chocando juntos hacia una nueva realidad de "Fear the Walking Dead".



Producida por AMC Studios, "Fear the Walking Dead" cuenta con la producción ejecutiva de Scott M. Gimple, los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg, Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd y Greg Nicotero. La nueva temporada consiste de 16 episodios y la última mitad de la temporada se estrenará más adelante en 2018.



Sobre el Canal AMC



Las narrativas originales y excepcionales valores de producción han sido por años los pilares del éxito de AMC a nivel mundial. En los últimos tiempos, la señal insignia de AMC Networks se ha forjado una enorme reputación como la creadora de algunas de las producciones más originales, exitosas y comentadas de la televisión contemporánea como Breaking Bad, Mad Men y The Walking Dead, títulos que verdaderamente han redefinido la forma de contar historias en la TV por cable y satelital. Con Fear the Walking Dead, el canal refuerza su imagen de innovación y calidad y cumple su promesa de ofrecer al mercado latinoamericano las grandes producciones que le han ganado fama a nivel internacional.



Sobre AMC Networks International – Latin America



AMC Networks International Latin America es una unidad de negocios de AMC Networks International (AMCNI), empresa que distribuye contenidos de entretenimiento y una aclamada programación a más de 140 países y territorios incluyendo África, Asia, Europa, América Latina y Oriente Medio. El portafolio de señales de AMCNI incluye las marcas globales AMC y Sundance TV, así como populares y reconocidas marcas locales en diversos géneros de programación.