Martín Vizcarra está próximo a asumir el cargo de presidente de la República después de la renuncia de PPK. El primer vicepresidente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski llegó al Congreso de la República acompañado de su esposa Maribel Díaz para juramentar como nuevo mandatario.

La sucesión del cargo se da en medio de una serie de polémicas políticas alrededor de los llamados 'kenjivideos', una supuesta resolución que calificaba a PPK de 'traidor a la patria' y un Congreso que aprobó con 105 votos la salida de Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, en redes sociales no tardaron en tomar con humor este complicado momento en la política del Perú. Por eso, rápidamente se viralizó una fotografía de Federico Salazar con un mensaje: "Vizcarra, confiamos en ti", haciendo alusión al parecido entre el periodista y el presidente Martín Vizcarra.

Esto no pasó desapercibido por Verónica Linares. La conductora de Primera Edición, decidió bromear con Federico Salazar sobre este meme. "Me ha llegado hasta la medianoche tu fotografía con tu banda presidencial"

"Ese no soy yo", dijo Federico Salazar sobre el meme que se viralizó en redes sociales. "Yo lo que garantizo es que me levantaría más temprano, pero solamente hasta las diez", dijo el conductor de noticias.

Federico Salazar sobre Martín Vizcarra

Martín Vizcarra como Federico Salazar Martín Vizcarra como Federico Salazar

