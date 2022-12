‘The walking dead’ estrenó su temporada 11, la cual será la última de la serie. Tras doce años, no todos los personajes que aparecieron en las distintas temporadas sobrevivieron, y ahora se sabrá como terminará la historia en el episodio 24, titulado “Descansa en paz”.

¿Qué pasará en el final The Walking Dead, temporada 11, capítulo 24?

El último episodio de The Walking Dead, estará acompañado de un evento especial con alfombra roja y una edición de podcast, llamado Talking Dead; el cual será presentado por Chris Hardwick, para hablar del final de la historia.

¿Cuál es el tráiler del final The Walking Dead temporada 11 capítulo 24?

¿Cuánto durará el final The Walking Dead, temporada 11, capítulo 24?

El último episodio tendrá una duración de 90 minutos, a comparación de los 60 minutos que dura cada capítulo.

¿A qué hora se estrena el final The Walking Dead, temporada 11, capítulo 24?

El capítulo final de la serie, titulado “Descanse en paz” se estrenará el 20 de noviembre de 2022 a las 9:00 p. m. hora del Este/6:00 p. m. PT en AMC.

¿Qué canales transmiten el final The Walking Dead, temporada 11, capítulo 24?

Las once temporadas de The Walking Dead están disponibles en Star Plus.

¿Cómo ver Star Plus ONLINE para seguir The Walking Dead 11x24?

Star Plus cuenta con un gran contenido deportivo, además de series y películas. El costo para suscribirse es el siguiente:

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

Para descargar y ver Star Plus en tu TV, sigue los siguientes pasos:

Prende el televisor

Presiona el botón Home del control remoto

Pulsa sobre tienda o store

o En el buscador de la TV, escribe Star Plus.

Presiona en descargar, se instalará y podrá ser utilizada sin problemas.

