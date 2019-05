"Game of Thrones" 8x04: Esta es la escena entre Jaime Lannister y Brienne de Tarth de la que todos hablan

Jaime Lannister y Brienne de Tarth lograron concretar su amor tras la batalla final contra el Señor de la Noche. En imágenes se puede ver que la pareja se besa apasionadamente mientras se quitan la ropa.

Como se recuerda, fue en el octavo episodio de la sexta temporada de "Game of Thrones" que Jaime Lannister y Brienne de Tarth se reencontraron tras ser compañeros de viaje y confidentes tiempo atrás.

Nikolaj Coster-Waldau comentó sobre la relación que Jaime Lannister tiene con Brienne de Tarth para la revista Entertainment Weekly en el 2016.

"Es una gran escena. Son dos personajes a los que no les gusta enseñar sus cartas, no quieren revelar cómo se sienten. Pero sabemos que hay algo entre ellos que va más allá de dos caballeros que se encuentran. Pero nunca lo reconocerán”, indicó el actor de "Game of Thrones".

Por su parte, Gwendoline Christie, actriz que interpreta a Brienne de Tarth, también habló sobre ambos personajes. "Estaba emocionada. Fue muy divertido estar con Nikolaj de nuevo y me pareció que la forma en la que se reencontraron fue muy inesperada. Me encantó que fuese tan formal, porque más allá de esa formalidad y de que tenían que negociar el uno con el otro, hay muchas historias clamando por ser contadas en esos momentos".

Pero fue en el 2019 que Nikolaj Coster-Waldau reveló al portal Daily Beast que los personajes de "Game of Thrones" tenían una relación muy fuerte. "La relación entre Jaime y Brienne se ha construido fuera del desprecio, en una verdadera relación de respeto y amor que nunca dañaría. Creo que se sienten muy unidos el uno con el otro", sentenció.