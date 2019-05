Game of Thrones 8x04: ¿qué podría significar el regreso de Jaime Lannister a King's Landing?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En ‘The Last of the Starks’ (8x04), cuarto episodio de la temporada final de Game of Thrones (Juego de tronos en español), cuando Daenerys, Missandei, Gusano gris y Tyrion llegan a Dragonstone Euron Greyjoy los recibe con los Escorpiones de Qyburn, y asesina a uno de los dragones.

Al enterarse que Cersei logró matar a uno de los dragones de Daenerys Targaryen y capturar Missandei, Jaime decide dejar Winterfell e ir el encuentro de su hermana, rompiendo así el corazón de Brienne de Tarth.

Después de la celebración por la victoria contra el Rey de la Noche, Brienne y Jaime concretaron su romance, pero el momento fue fugaz porque a pesar de las suplicas de Brienne y su intento de hacerle ver que no es igual que su Cersei el ‘Matarreyes’ deja claro que es igual que su hermana y que cometió varias atrocidades por ella.

Pero lo que no ha quedado claro es con que intención Jaime vuelve al lado de Cersei, ¿intentará ayudarla? ¿Luchará a su lado? Si es así ¿cómo reaccionará Euron Greyjoy? ¿o su plan es asesinarla? ¿Se cumplirá la profecía del Valoqar?

LA PROFECÍA DEL VALONQAR

"El valonqar te rodeará el cuello blanco con las manos y te arrebatará la vida", dice la profecía de Maggy la Rana en ‘Festín de cuervos’, cuarto libro de la saga escrita por George RR. Martin. Valonqar significa hermano menor en Alto Valyrio, por lo que la opción más obvia siempre fue Tyrion Lannister, incluso la misma Cersei creía él la mataría.

Sin embargo, después de que Jaime abandonara a su hermana para viajar hacia Winterfell y luchar contra el ejército del Rey de la Noche, muchos fans de Game of Thrones creen que Cersei morirá a manos de su ‘hermano pequeño’ Jaime.

A pesar de ser el mellizo de Cersei, Jaime nació pocos minutos después de ella, es decir, también es su hermano menor. Muchos creen que Cersei perderá el control e intentará quemar King’s Landing (Desembarco del Rey), y Jaime se verá obligado a quitarle la vida, del mismo modo como lo hizo con Aerys, el Rey Loco.

Si Jaime asesina a Cersei, lo más probable luego se suicide. Así, se cumplirían las palabras que Jaime siempre le dijo a Cersei: “Luchamos juntos y morimos juntos. Somos la dos únicas personas que existen”.

Asimismo, esto coincidiría con las palabras que Lady Olenna Tyrell le dijo a Jaime en ‘The Queen’s Justice’ (7×03), tercer episodio de la séptima temporada de Game of Thrones , Olenna le advirtió que si continúa protegiendo a su hermana “ella será su final”.