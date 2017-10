Game of Thrones: Paralizan rodaje de la temporada final por esta razón [VIDEO]

¡El que no sabía nada! HBO acaba de anunciar se paralizarán las cámaras en el rodaje de la temporada final de Game of Thrones. Jon Snow (Kit Harington) se casa con Ygritte (Rose Leslie) en la vida real.



El actor de Game of Thrones pidió a la producción que se suspenda un día las grabaciones para que todo el elenco pueda participar en su matrimonio.



El pedido de Kit Harington fue tomado en cuenta que la nueva y última temporada de Game of Thrones tomará un día más. El amor siempre estuvo presente entre la pareja que se conoció en las grabaciones de las últimas dos temporadas de la serie.



Como se recuerda, Kit Harington se presentó en el programa de The Jonathan Ross Show para contar que una de las primeras personas que se enteró de su pedida de mano fue el productor, David Benioff.



"Lo llamé para decirle que me iba a casar y que era su culpa (por hacerle conocer a Leslie en el programa), y que tenían que tener en cuenta la boda, que todo el reparto tenía que estar en ella, por lo que el rodaje se tendría que paralizar", comentó Harington.



Los actores de Game of Thrones se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la serie hace casi cinco años atrás. Pero la pareja hizo público su romance en mayo del 2016.



El compromiso fue anunciado al mundo el mes pasado por medio de una publicación en The Times.