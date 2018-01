Game of Thrones: Última temporada se estrenará en 2019 confirma HBO

Confirmado . La última temporada de Game of Thrones se estrenará en 2019. Así lo anunció HBO a través de sus redes sociales oficiales.



"Envía un cuervo. Game of Thrones regresa por HBO para su octava y última temporada en 2019", reza el tuit que ya supera los 15 mil 'Me gusta'.



Sin embargo, para incertidumbre de sus fans, HBO no especificó la fecha exacta del estreno. Así que solo queda seguir esperando.



Lo que sí anunció son los nombres de los directores y guionistas que estarán a cargo de los seis episodios de Game of Thrones: David Benioff, D.B. Weiss, David Nutter y Miguel Sapochnik. Los guionistas: David Benioff, D.B. Weiss, Bryan Cogman y Dave Hill.



Cabe mencionar que David Benioff y D.B. Weiss son los máximos responsables de la serie. En tanto, David Nutter ha dirigido capítulos como La misericordia de la madre (5x10) o Las lluvias de Castamere (3x09), mientras que Miguel Sapochnik estuvo al frente de La batalla de los Bastardos (6x09) y Vientos de invierno (6x10).