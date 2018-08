Gisela Valcárcel mandó un mensaje de paz a 'Los 4 Finalistas': "No nos peleamos entre canales" | VIDEO

Este fin de semana, Gisela Valcárcel y 'El artista del año' compitieron directamente con el nuevo formato de 'Los 4 finalistas: Baile'. La rubia preparó un programa especial para la lucha por el rating.

En medio de la emisión del programa de América TV, Gisela Valcárcel se animó a mandar un mensaje a todos aquellos programas que se emiten en el mismo horario, en clara referencia a 'Los 4 finalistas'.

"A esta hora, no hay un programa mejor o un programa peor. No hay un programa que gane u otro, que pierda. A esta hora, en TV nacional somo varios los que salimos a través de diversos canales con la intención de que tú te diviertas. Entre los diversos canales, no nos peleamos, porque somos compañeros. Saludo a cada artista que se pone al aire. Si las ventanas y la puertas se abren, todo será mejor" , dijo Gisela Valcárcel.

Como se sabe, en 'Los 4 finalistas' participan conocidos bailarines que ya pasaron por la pista de baile de 'El artista del año' por lo que muchos consideran que es una 'guerra declarada'.

'Los 4 finalistas: baile' estrenaron su temporada con la conducción de Jazmín Pinedo y Christian Rivero. Pachi Valle Riestra, Marco Zunino y Belén Estévez fueron los jurados de este nuevo formato.