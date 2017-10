El Gran Show: ¿Angie Jibaja está decepcionada del reality? Envió esta indirecta en Twitter

La participación deAngie Jibaja en El Gran Show tuvo complicaciones desde el inicio y ahora parece que todos sus esfuerzos para participar no han valido la pena. Ella envió un mensaje en Twitter que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

Faltan algunas horas para saber si Angie Jibaja seguirá participando o no en El Gran Show. Ella fue sentenciada en la quinta gala junto a César Távara y Melissa Klug, con quien ha tenido un ligero enfrentamiento. ¿Qué habrá incentivado que escriba ese tweet.

“Una vez más compruebo y no generalizo que algunos programas siguen siendo cuadriculados tanto como la burguer King”, se lee en la cuenta de Twitter de Angie Jibaja. Sus seguidores la poyaron: “Es evidente y al público no se le puede engañar. Está más que claro que hay preferencias y premian el showbarato y no el talento y el esfuerzo”, dijo uno de sus seguidores.

Mensaje de Angie Jibaja en Twitter

¿A qué se referirá Angie Jibaja? En el programa anterior de El Gran Show, la ‘china’ mostró su incomodidad al enterarse de que Melissa Klug ofrecía regalos a las personas que votaban por ella. La popularidad de la mami de las ‘Chicas Klug’ en redes sociales siempre la salvó de ser eliminada.

Melissa Klug estuvo sentenciadas en todas las galas de El Gran Show, pero en ninguna fue eliminada porque el público vota por ella. Por otro lado, Angie Jibaja (sentenciada dos veces) perdió por falta de votos del público, pero el jurado la salvó. ¿Qué pasará en el programa de este sábado?