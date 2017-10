Los especialistas llegaron a la final de El gran show. Gisela Valcárcel invitó a distintos bailarines de trayectoria a su último programa de esta temporada y mostraron su desacuerdo en opiniones en cuanto a algunas presentaciones, como al de César Távara.



Jefferson Farfán no realizó acrobacia aérea como lo venían haciendo los tres participantes anteriores. Lo que él hizo fueron acroportes (bailar encima de los hombros) algo que Tilsa Lozano y Carlos Cacho desconocían y desmerecieron.



"¿Y la acrobacia?", preguntó Tilsa Lozano al inicio. "Solo estamos pidiendo igualdad de competencia e igualad de riesgo. A mí también me podrían cargar", agregó Carlos Cacho. Ante esta apreciación, Fernando Zevallos, el director y fundador de La Tarumba, explicó la importancia, esfuerzo y riesgo del paso de César Tavara.



Carlos Cacho sobre César

"No solo es difícil, sino que necesita de mucha concentración. Y el logro de Cesar no es común. Estamos hablando de dos días de entrenamiento. Me parece importante y valioso lo que ha hecho. Y con todo corazón, gracias", dijo Fernando Zevallos.

Mávila Huertas y Efraín Aguilar también resaltaron el trabajo realizado por César Távara.