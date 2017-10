El gran show: Vania Bludau no se siente favorita [VIDEO]

Vania Bludau está preparada para afrontar esta noche la gran final de ‘El gran show’, pero descarta ser la ‘favorita’ del jurado.



Durante esta temporada del reality, Vania y su pareja de baile, Oreykel Hernández, no han sido sentenciados. Es más, han logrado los mejores pasos en tres galas y cuentan con una gran legión de seguidores en redes sociales que los apoyan.



“No me siento favorita, creo que todos aquí se esfuerzan y sudan para hacer su mejor presentación. Además, cuando llegué estaba hecha una mazamorra, no bailaba hace tiempo. Pero con el paso de las semanas he ido tomando cuerpo y me voy acostumbrando”, precisó la modelo.



REENCUENTRO

Si Vania alcanza uno de los tres primeros lugares de esta temporada, participará en ‘Reyes del show’, donde competiría con su expareja, Christian Domínguez y ‘Chabelita’.



Baile de Vania Bludau