La expansión del coronavirus (COVID-19) trajo consigo la cancelación de varias producciones de cine y televisión. El drama médico “Grey’s Anatomy” también fue alcanzado por la pandemia y adelanta el fin de su temporada 16.

El programa terminó las grabaciones en el episodio 21, dejando cuatro capítulos sin grabar.

La cadena ABC, encargada de producir la serie, terminó las grabaciones de la serie y aún no se ha pronunciado sobre las acciones que se tomarán con los episodios que quedaron en el aíre, según el portal “TV Line”.

Como se recuerda, el episodio 20 de la serie se estrenará el 2 de abril bajo el título ‘Sing it again’ y el segundo el 9 de abril con el nombre de ‘Put on a happy face’.

La página web también informó que las series “Station 19” y “How to get away with murder” no tendría problemas ante las medidas tomadas por la cadena de televisión.