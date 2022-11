El último episodio de ‘House of the dragon’ es uno de los más esperados por los fanáticos de ‘Game of thrones’. La precuela de la exitosa serie llegará a su final y te daremos todos los detalles para que puedas verla online.

¿Qué pasó en el capítulo 9 de House of the Dragon?

Durante la coronación de Aegon como rey, Rhaenys está escondida entre el público. Sin embargo, la princesa se escapa para buscar a su dragón. Es así, que mientras el pueblo felicita a su nuevo monarca, la bestia irrumpe en la ceremonia.

Rhaenys se pone frente a frente de Los Verdes y pudo haber acabado con ellos. No obstante, lo perdonó y se fue volando de King’s Landing.

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen y Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿Qué pasará en House of the Dragon 1x10, final de temporada?

Rhaenyra sabrá que su padre, Viserys Targaryen, murió y que los Verdes coronaron a Aegon II como rey. Esto le afectará tanto que la princesa entrará en trabajo de parto prematuro y dará a luz a un bebé muerto con aspecto de dragón.

Es así que se hará un funeral para el recién nacido y la Guardia Real le jurará lealtad a la princesa. Erryk Cargyll llegará con la corona de Viserys que robó al escapar de la Fortaleza Roja.

¿Cuál es el tráiler de House of the Dragon 1x10?

¿A qué hora se estrena House of the Dragon 1x10?

Al igual que pasaba con ‘Game of thrones’ por el canal de HBO, ‘House of the dragon’ se estrena en cada temporada todos los domingos. El capítulo 10 estará disponible el 23 de octubre en Latinoamérica.

Perú, Panamá, México, Colombia y Ecuador: 8 p.m. del 23 de octubre

Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9 p.m. del 23 de octubre

Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m. del 23 de octubre

España: 3 a.m. del 24 de octubre

¿Qué canales transmiten House of the Dragon 1x10 por Internet?

El noveno capítulo de ‘House of the dragon’ se estrena el domingo 23 de octubre de 2022, en la plataforma de streaming HBO Max.

¿Cómo ver HBO Max ONLINE para seguir House of the Dragon 1x10?

En caso de querer adquirir el servicio de HBO MAX para no perderse ningún detalle, te brindamos los precios en Perú:

Por mes: S/ 19,90 (Móvil) y S/ 29,90 (TV y otros dispositivos)

Por tres meses: S/ 17,97 (Móvil) y S/ 26,63 (TV y otros dispositivos)

Paquete anual: S/ 13,99 (Móvil) y S/ 21,24 (TV y otros dispositivos)

Los dispositivos en donde puedes ver la plataforma de Warner, son las siguientes:

iPads o iPhones

Dispositivos Android

Con PlayStation 4 de Sony pueden ejecutar la aplicación HBO Max desde la PlayStation Store

A través de Xbox One, se puede descargar la aplicación HBO Max desde Microsoft Store.

