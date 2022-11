‘House of the dragon’ emitirá su último episodio de temporada este domingo 23 de octubre, sin embargo; el capítulo logró filtrarse en las redes sociales, algo que no agradó a los representantes de HBO.

“Sabemos que el décimo episodio de ‘House of the dragon’ se ha publicado en sitios de descarga de torrents ilegales” , expresó un portavoz de la empresa en una entrevista realizada por el portal Variety.

Según explicó el ejecutivo de HBO, la filtración se originó por un distribuidor del mercado europeo o de oriente medio y ahora están tratando de retirar de internet todos los enlaces de descarga.

“Nos disgusta que esta acción ilegal haya empeorado la experiencia de nuestra audiencia más fiel, que podrá ver una versión impecable del episodio cuando se estrene el domingo en calidad 4K”.

“House of the Dragon” está basada en la novela “Fire & Blood”, escrita por George R. R. Martin, y su trama está ambientada 200 años antes de que comenzara la guerra por el Trono de Hierro.

¿Cuándo y a qué hora se estrena House of the Dragon 1x10?

Al igual que pasaba con ‘Game of thrones’ por el canal de HBO, ‘House of the dragon’ se estrena en cada temporada todos los domingos. El capítulo 10 estará disponible el 23 de octubre en Latinoamérica.

Perú, Panamá, México, Colombia y Ecuador: 8 p.m. del 23 de octubre

Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9 p.m. del 23 de octubre

Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m. del 23 de octubre

España: 3 a.m. del 23 de octubre

House of the Dragon 1x10 - tráiler

