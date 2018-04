Jonathan Maicelo: ‘Pantera’ Zegarra lo calificó de 'vulgar' por soltar lisuras en el programa de Katia Palma

El boxeador David ‘Pantera’ Zegarra calificó como ‘prepotente’, ‘déspota’ y ‘vulgar’ a Jonathan Maicelo, después de su criticada aparición en el programa ‘Tunait’ de Katia Palma.



“Uno tiene que aprender a comportarse en un programa de televisión y cuidar sus palabras. Él ha dejado mal a todos los deportistas y no todos somos iguales. Ya no solo es prepotente y déspota, sino vulgar y se cree el dueño del mundo”, comentó la ‘Pantera’ Zegarra, quien participó de la campaña ‘Donar sangre es donar vida’.



¿Te has sentido afectado?

Siento vergüenza ajena, tengo rabia, cólera, porque de qué sirve que sea un buen deportista en un ring si cuando baja tiene ese comportamiento. Mucha gente me ha comentado que apagó el televisor o cambió de canal.

Critican a Natalia Málaga y Jonathan Maicelo por decir tremendas lisuras en vivo.

¿Crees que confunde su valentía como boxeador con este tipo de comportamiento?

El hecho de que sea del Callao no es razón para que sea como es. Creo que en el Callao hay mucha gente culta y educada. El deporte te da disciplina, y anteriormente le ha faltado el respeto a diversas personas de la televisión, por lo que ya no debería tener pantalla.



¿Cómo va la demanda contra Maicelo?

Ha sido aceptada y sigue su curso. Creo que la única forma de solucionar nuestros problemas es en un ring.