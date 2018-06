Josimar deja definitivamente 'El artista del año' para seguir triunfando en el extranjero | VIDEO

Dijo adiós. El cantante Josimar se despidió definitivamente del reality de Gisela Valcárcel ' El artista del año' para cumplir con compromisos artísticos que tiene en el extranjero.

Como se recuerda, en la gala pasada, Josimar renunció públicamente al programa por los motivos expuestos , sin embargo, Gisela Valcárcel no aceptó su pedido y finalmente llegaron a un acuerdo.

"He decidido que ya no voy a estar en el programa. Hay muchos competidores grandes y el lugar de 'El artista del año' es para ellos. Yo me voy a un lado. Igual voy a seguir apoyándolos en mis redes", señaló el cantante.

Hace unos días, Josimar viajó a México para recibir un disco de Platino y mencionó que visitará Colombia dentro de poco porque su música suena fuerte en aquel país.

Josimar se despidió del escenario de 'El artista del año' cantando el tema 'Con la misma moneda' acompañado de los demás participantes del programa.