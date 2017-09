Hace cuatro días, la mediática periodista Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Twitter para publicar la fotografía de una trabajadora del estacionamiento de un supermercado de Miraflores que supuestamente la había maltratado.



“Si con este gesto atiende, no se imaginan el trato de esta señorita. De terror. Esto en el estacionamiento de Wong de Balta”, escribió Juliana Oxenford para dar cuenta del incidente. Pero, ¿qué fue lo que pasó con la joven denunciada por la conductora de Latina?



El portal MANIFIESTO señaló que Sheyla Alessandra Espíritu Sánchez, encargada del parqueo del supermercado Wong de la Bajada Balta, fue removida de su cargo tras el incidente con Juliana Oxenford.



Vea también Juliana Oxenford denuncia que joven la maltrató en estacionamiento, pero en Twitter le dicen todo esto

Juliana Oxenford destruye a madre que trato mal a su hijo en Arequipa

Esa fue la información que la página web recibió en el local de Wong al que acudió a buscar a Espíritu Sánchez, donde los compañeros de ella indicaron que fue sacada del puesto y no se sabía “si para cambiarla a otro local o despedirla definitivamente”.



Contactada por MANIFIESTO, la joven no quiso declarar por temor a represalias y algunos de sus allegados señalaron que el revuelto mediático ocasionado por Juliana Oxenford obligó al administrador del local a gestionar una posible reubicación.



De plano se sabe que la joven trabajadora no cometió una falta que amerita su despido, por lo que si la mencionada empresa procede de tal manera estaría cometiendo una arbitrariedad en la que amerita la intervención del Ministerio de Trabajo.



Si con este gesto atiende, no se imaginan el trato de esta señorita. De terror. Esto en el estacionamiento de Wong de Balta. pic.twitter.com/deSiFDMjj6 — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) September 24, 2017

Si bien algunos de sus más de 1 millón de seguidores en Twitter apoyaron a Juliana Oxenford, varios usuarios le recomendaron tener “mayor empatía con los demás” y otros que sea más precisa ya que su queja no estaba bien sustentada.



“Si la sacan será por no cumplir bien su trabajo”, señaló la periodista en otro tuit, al tiempo que indicó que no iba a callar un maltrato y que como cualquier clienta “tiene derecho a exigir que la traten bien”.



Y tú qué opinas, sobrin@, ¿a quien apoyas: a la mediática periodista que denunció un supuesto maltrato a través de las redes sociales o la trabajadora de una gran empresa que podría perder su modo de ganarse la vida por su presunta falta?

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.