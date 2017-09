La polémica desatada por la denuncia en Twitter de la periodista Juliana Oxenford del presunto maltrato que recibió de una trabajadora de estacionamiento de un supermercado de Miraflores continúa. Tras conocerse que la mujer a la que expuso en redes sociales fue reubicada por sus superiores para salvaguardar su privacidad, la también conductora de Latina utilizó una vez más las redes sociales para ponerle un fin al asunto de una vez por todas.



En un extenso mensaje en su cuenta de Facebook, Juliana Oxenford dijo que ante las “críticas que han pasado a ser insultos y agravios sobre el color de mi piel, mis relaciones personales y hasta mi hija, voy a decir por última vez lo que ese séquito de insultadores anónimos, muchos de ellos manipulados por políticos que no me perdonan el haberles dicho –más de una vez y en TV nacional– lo que pienso”.



Juliana Oxenford explicó que al ingresar uno con su auto en cualquier local de la cadena de supermercados Wong, al ingresar le dan un documento que luego debe entregarse al salir y señaló que aquello no ocurrió el pasado domingo en el establecimiento ubicado en la Bajada Balta en Miraflores. “Ingresé con mi vehículo, no se me entregó ningún papel, no se me dijo nada y me estacioné”, señaló.



“Al cabo de 30 o 40 minutos ya estaba saliendo con las compras y el comprobante de lo adquirido. Al subir la rampa para retirarme, la señorita de la garita –según me dicen se llama Sheyla gracias a la investigación hecha por una ferviente defensora del fujimorismo– me pidió el vale del estacionamiento. Inmediatamente le dije que no me habían dado uno al entrar y que tampoco en el supermercado”, agregó la periodista.



Juliana Oxenford precisó que la señorita en mención le “reprochó de manera tosca y malcriada que tenía que darle el vale” y ante eso, le respondió que tenía las bolsas en el auto y que podía verlas pero “el mal tono en cada una de sus palabras continuó”. “Le pedí que me hablara con respeto, se negó a hacerlo y le ofrecí el comprobante de mi compra para que me dejara salir. Al recibirlo me dijo que lo iba a retener”, dijo.



Fue entonces cuando la periodista le explicó a la encargada del parqueo que no podía hacer eso porque era una factura y nuevamente, “el trato malcriado y descortés”. Por suerte –manifestó– “una señorita de nombre Shirley se acercó a mí y muy educada me dijo que era un error que no me hayan comunicado en el parqueo ni en Wong que debían darme un comprobante de compras”.



Si con este gesto atiende, no se imaginan el trato de esta señorita. De terror. Esto en el estacionamiento de Wong de Balta. pic.twitter.com/deSiFDMjj6 — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) September 24, 2017

“Le respondí que no había problema, le agradecí por su buen trato y le ofrecí pagar el estacionamiento pese a que no me correspondía ya que había consumido en Wong. Fue así que le pagué los 4 soles correspondientes a la hora de estacionamiento (pago que yo misma ofrecí y que demuestra la calaña de quienes aseguran que me quedé 3 horas y que me negué a pagar)”, agregó Juliana Oxenford.



“La señorita me agradeció , se disculpó mientras la otra no me pedía siquiera perdón por hablarme sin ningún tipo de respeto pese a que le pedí que me bajara la voz. Por fin, a la hora de partir, miré a la empleada maltratadora y le dije: te voy a tomar una foto y publicarla para que todos sepan la clase de pésima trabajadora que eres. No tienes ningún derecho a maltratar a la gente y hay muchas jóvenes que podrían estar ocupando tu lugar y sin malcriadeces”, contó.



“Eso fue todo. El resto ha sido la respuesta exacerbada de quienes no soportan que una ciudadana tenga la capacidad de defenderse ante una ofensa”, expresó Juliana Oxenford, al tiempo que dijo que “jamás pedí el despido de la señorita ni pedí el libro de reclamaciones porque no sucedió en el supermercado sino en el parqueo”.



“Si no les parece bien una denuncia que cualquier ciudadano puede hacer sin importar qué tan famoso o no sea, perfecto. Allá cada uno con sus opiniones. Pero atacarme vilmente y tener a media portátil fujiaprista insultándome cobardemente bajo perfiles de huevos y chanchos que vuelan, es algo que ninguna persona –repito, conocida o no– debe permitir. No pienso seguir la cuerda al morbo de gente aburrida que vomita su odio y complejos contra mi”, finalizó.

