Juliana Oxenford y su estilo de vida saludable: "Soy flaca, pero dura"

Juliana Oxenford nunca imaginó que sus fotos en bikini iban a causar tanto revuelo en las redes sociales. Y es que su esbelta figura impresionó a más de uno.



“¡Qué roche! Mi amiga me tomó las fotos porque quería contar que estaba en la playa con mi hija María. Sé que criticaron mi tatuaje también”, dijo.



Pero otros resaltaron tu figura...

(Ríe) Entreno todos los días. Hago power plate, María me acompaña y luego la llevo a la natación y al ballet. Tengo 39 años y peso 46 kilos; soy flaca, pero dura. Cero voluptuosa y cero chasis, ja, ja, ja... Parezco brava, pero soy lorna. Soy vegetariana desde los 18 años y no peco nunca.



¿Cómo que no pecas nunca?, ¿y el cariño?

Eso está caleta y dosificado.



(C. Chévez)

