Magaly Medina llamó la atención con unas declaraciones que brindó en el programa de Phillip Butters en Willax. La conductora de La Purita Verdad elaboró una teoría de por qué ahora el rating de los programas de TV ya no hacen las mismas cifras que antes.

Según indicó la conductora de La Purita Verdad, las personas ahora ven Netflix o salen de casa y ya no consumen televisión como hace algunos años. Con ese argumento, Magaly Medina intentó justificar los 5 puntos de rating que alcanza su programa en las mañanas.

"La gente no está viendo televisión, porque la gente sale a la calle, porque la gente ve Netflix, porque los chicos ya no ven televisión de la manera antigua. Los chicos están metidos en sus tablets, en sus celulares y ven lo que les da la gana. Están metidos en Internet, en YouTube, quién sabe qué ven los chicos de ahora”, dijo Magaly Medina en entrevista con Phillip Butters.

Efectivamente, las cifras de los programas de TV ya no son las mismas. Sin embargo, para el exgerente general de América Televisión, Eric Jurgensen, Netflix no es la razón por la que la gente deja de ver programas en canales nacionales.

"Los televidentes no ven programas que a ellos no les gusta, pero siguen viendo los programas que SI les gusta. En Perú, Netflix es muy pequeño. Solo 375,000 usuarios que nunca ven el mismo programa por lo tanto no es competencia", escribió en su cuenta Twitter Eric Jurgensen.

El exgerente general de América Televisión se retiró del cargo para darle paso a Pablo Massi, quien asumió el cargo desde abril del 2018. El progama de Magaly Medina actualmente compite con el segmento de espectáculos de Rebeca Escribens hasta las 10 de la mañana. De 10 a 11, su rival es la novela 'El Privilegio de Amar'.

