Magaly Medina se indigna y pierde los papeles con jefe de seguridad del Metropolitano tras asalto a bus 

Indignación. Lamentablemente la situación de inseguridad ciudadana está cada vez más grave. Tres sujetos ingresaron a un bus del Metropolitano de la línea C con dirección a Chorrillos y asaltaron a los pasajeros.

Los asaltantes encañonaron al chofer en la estación Escuela Militar para que no active el botón de emergencia mientras le gritaba a toda los pasajeros del Metropolitano para que les den sus pertenencias. Una vez cometido el acto, amenazaron al encargado para que abra las puertas de emergencia y emprendieron la fuga.

Afortunadamente, la Policía Nacional pudo capturar a dos de los sujetos asaltantes en Metropolitano en horas de la madrugada. Luis Carlos Mini Segovia (23 años) y Hans Kevin Asseng Limaylla (18 años) fueron derivados a la comisaría de Chorrillos.

Pese a que la captura se hizo en tiempo récord, lo cierto es que ahora muchos temen sobre la seguridad que brinda el Metropolitano pues ha quedado en evidencia que cualquiera puede ingresar a los corredores con armas de fuego.

Durante una entrevista con el noticiero 90 Matinal, el jefe de seguridad de Protransporte, Mario Farías, lamentó la situación y aclaró que en ocho años que se da el servicio del Metropolitano, es la primera vez que sucede algo así.

Magaly Medina le pedía al jefe de seguridad hacer un mea culpa por lo sucedido y que admitiera que hay una grave falta de seguridad en el Metropolitano, pues tres personas con armas entraron al corredor, pese al supuesto sistema de prevención que se tiene.

Sin embargo, Mario Farías indignó a Magaly Medina al intentar justificar el robo por la inseguridad que hay en el Perú. "La inseguridad ciudadana campea por todo lugar, ya nos tocó". Esta frase hizo que la conductora se indignara.

"¡Esa no es una disculpa, por favor! ¡Qué terco es usted! ¡Debería hacer un mea culpa por el mal servicio que nos da la gente de seguridad! Usted me está explicando el muerto, me está diciendo los tratamientos post mortem (autopsia) que le dimos al muerto", le increpó Magaly Medina al jefe de Seguridad de Protransporte.

Aunque Mario Farías quería responderle a Magaly Medina, la conductora no le dio tiempo para articular ningún argumento. La periodista continuó arremetiendo contra el jefe de Seguridad Protransporte.

"¿Usted tiene cámaras de adorno? ¿Para qué las tiene? ¿Por qué ninguno de los de seguridad vio lo que pasaba? ¿Estaban todos sus agentes dormidos? ¡No existen cámaras para identificar a los asaltantes!", dijo exaltada Magaly Medina.

