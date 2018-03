Magaly Medina no hace caso a Jefferson Farfán ¿Se le viene demanda millonaria? [VIDEO]

Jefferson Farfán fue claro. El futbolista de Lokomotiv se escuchó indignado cuando negó la versión que dio Magaly Medina sobre la razón por la que no se dio la entrevista que la conductora le haría desde su casa, en Rusia.

Según Magaly Medina, Jefferson Farfán canceló la entrevista porque alguien en Lima le había dicho que en el programa del día lunes, ella tendría a Melissa Klug sentada en su programa. Por esa razón, el futbolista habría guardado silencio.

Sin embargo, el seleccionado nacional de fútbol dijo que él no sabía que era Magaly Medina quien estaría a cargo de la entrevista. Además, indicó que no aceptaría en su casa a alguien que le causó tanto daño a su 'hermano' Paolo Guerrero.

Magaly Medina revela la razón por la negativa de Jefferson Farfán

Ante esta situación, Jefferson Farfán le pidió a Magaly Medina que se rectificara de sus declaraciones. En caso contrario, el futbolista tomaría acciones legales contra la conductora por violación a la vida privada.

Yo le voy a dar 24 horas a la señora Magaly para que se rectifique, sino voy a tomar cartas en el asunto. Ya mis abogados tienen todas las pruebas. Estoy cansado que me metan a mí en cosas que nada que ver", dijo Jefferson Farfán.

Un día después de toda la polémica, se esperaba que Magaly Medina se refiera a la situación con Jefferson Farfán en su programa 'La Purita Verdad'. La conductora se mostró con la misma actitud de siempre.

Sin embargo, Magaly Medina no emitió ni un solo comentario sobre el tema de Jefferson Farfán. La conductora de 'La Purita Verdad' prefirió no responderle en TV al futbolista sobre el tema. Se desconoce si es que directivos del canal le pidieron no hablar de la situación o si es un tema que la periodista manejará internamente.

Recordemos que Latina es el canal que transmitirá todos los partidos de Rusia 2018 pues tiene los derechos exclusivos. Es por este argumento que Jefferson Farfán creyó que la persona que iba a entrevistarlo sería un periodista deportivo.

Jefferson Farfán habla de Magaly Medina

