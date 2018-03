Magaly Medina llora por joven vendedor ambulante que fue agredido por sereno de Miraflores

El caso de Juan Cruz Morales indignó a muchos. El joven estudiante de administración bancaria se ganaba la vida vendiendo desayunos en las calles de Miraflores como ambulante. Sin embargo, un agente de serenazgo de la municipalidad lo desalojó de la vía pública de forma violenta.

Un video en Facebook denunció el hecho y narró que, por el maltrato del agente fiscalizador de Miraflores, el material del joven terminó roto. Juan Cruz Morales terminó con todas las rodillas raspadas y moreteadas producto del forcejeo.

Pese a que, tal y como se ve en el video de Facebook, la gente reclamó por la forma como se llevaba a cabo la incautación, nada se pudo hacer para evitar que el joven fuera intervenido por una camioneta de serenazgo de Miraflores.

En declaraciones a Latina, Juan Cruz Morales manifestó que él trabaja vendiendo los desayunos en la vía pública de Miraflores porque su padre está mal de salud y él es quien ayuda con la economía de la familia. Además, el joven indicó que con lo que gana también puede pagar sus estudios en el instituto.

“Estaba llorando porque no había vendido nada y se habían llevado las cosas. Me cuesta mucho trabajo hacer todo esto (vender en la vía pública) porque lo hago por mis estudios y por mi papá que no puede trabajar”, dijo Juan Cruz Morales.

Sereno agredió a joven vendedor ambulante

A través de un comunicado, la Municipalidad de Miraflores informó que el fiscalizador que se portó de forma violenta con el joven ha sido separado del municipio. Además, se sabe que representantes del distrito se reunirán con el estudiante.

Visiblemente conmovida por el hecho, Magaly Medina decidió invitarlo a su programa 'La Purita Verdad' para que cuente su historia de vida y pueda estrecharle la mano al joven, quien -aseguró- es un modelo para otros de su edad.

Al llegar al programa, Juan Cruz Morales narró cómo es que su mamá y él se levantan a las 3 a.m. para preparar todos los desayunos que vende en las calles de Miraflores. El estudiante contó que ya tenía clientes fieles que le compraban a diario.

Durante el programa, Magaly Medina le dio una buena noticia al joven: el instituto donde estudia Administración Bancaria decidió pagar todo lo que le queda de carrera, dándole una beca completa. Esta noticia terminó por emocionar hasta las lágrimas al joven.

Al verlo, Magaly Medina no pudo evitar solidarizarse con él y terminó por abrazarlo. Lo que sorprendió a muchos fue que la conductora también se quebrara. La periodista muy pocas veces ha llorado frente a cámaras y siempre lo ha evitado, pero este caso la conmovió.

"Tú te lo mereces. Certus es la misma organización dueña de nuestro canal. En este canal también tenemos corazón. En este canal, críticas al margen, nosotros valoramos al peruano de a pie. Porque este es el peruano del que nos sentimos orgullosos. Este es el peruano que quisiéramos tener en casa", dijo Magaly Medina con lágrimas en los ojos.

Magaly Medina llora por joven estudiante agredido por sereno de Miraflores

